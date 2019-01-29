كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 04:01 صباحاً - موعد مباراة الزمالك والمقاصة اليوم في الدوري المصري

الزمالك

يصطدم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مساء اليوم الثلاثا بنظيره مصر المقاصة في اطار مواجهات الجولة 20 من عمر الدوري المصري الممتاز.

المواجهة التي يخوضها الزمالك متربعًا على عرش صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 3 مباريات والهزيمة فى مباراة.

ويحتل فريق مصر للمقاصة المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 وهزم فى 7 مباريات.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة المقامة على أرضية ميدان استاد بترسبورت في تمام الثامنة مساءًا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة

وتنقل المباراة في موعدها المحدد عبر قناتي "أون سبورت" و"النيل للرياضة" كما يسبقها استديو تحليلي.