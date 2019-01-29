بالفيديو| استشاري يوضح أسباب تكاثر حب الشباب في فصل الشتاء

يُعانى الكثير من الأشخاص من مُشكلة حب الشباب التي ترجع إلى العديد من الأسباب لا تنتهى ومن أهمها العوامل الوراثية، الدهون، الإهمال فى طُرق العناية بالبشرة بالشكل الصحيح وإهمال تناول كميات كبيرة من المياه بالإضافة الى الأسباب الأخرى.

ويوضح الدكتور حسن الفكهاني أستاذ الجلدية والتناسلية بجامعة المنيا خلال استضافته في برنامج على قناة "الناس" الفضائية، أسباب ظهور حب الشباب بالشكل المبالغ فيه خلال فصل الشتاء بالتحديد، وهي نقص نسبة المياه في الجسم، واضطراب الهرمونات خصوصا عند الشباب في سن المراهقة، وكذلك البشرة الدهنية التي تتأثر بالأتربة وملوثات الطقس أكثر من البشرة الجافة.

وعن كيفية التخلص من حب الشباب، يقول "الفكهاني" إن هناك العديد من الطرق والتي من أهمها شُرب كميات كبيرة من المياه بالإضافة إلى الابتعاد عن الشمس لفترات بسيطة مع الاعتماد على الأدوية مثل الغسول أو المضادات الحيوية التى ينصح بها الطبيب المُختص.

ولا يقتصر ظهور حب الشباب على الوجه فقط مثلما يظن البعض ولكنه من الممكن أن يحدث في أماكن أخرى بالجسم، وهناك العديد من أنواع حب الشباب التي يمكن تشخيصها ولكل نوع علاج مختلف.

وينصح "الفكهاني" أنه بعد انتهاء فترة الاعلاج لابد من الاهتمام بالوقاية عن طريق استخدام الغسول الذي يقلل افراز الغدد الدهنية وعن طريق العناية بالبشرة.

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