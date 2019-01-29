كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 02:42 صباحاً - استشارى أمراض جلدية يحذر المواطنين من الرياح المثيرة للأتربة خلال أمشير

حذر الدكتور هاني الناظر، استشارى أمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، المواطنين من الرياح المثيرة للأتربة خلال الفترة المقبلة مع بداية شهر «أمشير»، لأنها تصيب بالحساسية الجلدية والجيوب الأنفية.

ونصح «الناظر»، خلال لقائه ببرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامية إيمان الحصري، مرضى الحساسية وكبار السن بعدم الخروج من المنزل إبان نشاط الرياح المثيرة للأتربة، أو ارتداء الكمامة، والتدفئة الجيدة، والانصياع لتحذيرات الأرصاد الجوية.

كما نصح المصابين بالإنفلونزا، بالإكثار من تناول السوائل الدافئة والمياه والإكثار من تناول الليمون والبرتقال، ومعلقة من عسل النحل يوميا قبل الخروج من المنزل لمنح الطاقة، مطالبا مصابى البرد بتناول الأسماك واللبن.

وعما يتردد بأن اللبن والأسماك يساعدان على انتشار الإنفلونزا، وصف ذلك بأنه "تخريف"، مناشدا المواطنين بعدم تناول المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب، لأن هناك بعض المضادات الحيوية التي تصيب بنزيف المخ.

وناشد الصيادلة بعدم إعطاء أدوية المضادات الحيوية لأى مواطن بدون استشارة الطبيب.