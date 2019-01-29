كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 02:42 صباحاً - فرج عامر يهاجم لاعبي سموحة: خلصوا على طارق يحيى

سموحة

يرى محمد فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة ان لاعبي فريقه قرروا التخلص من طارق يحيي المدير الفني السابق في مباراة النجوم.

وقال فرج في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحتوت عبر شاشة صدى البلد "اللعيبة شعرت ان طارق يحيي يرغب في تغيير عدد منها في انتقالات يناير".

متابعًا "في رأيي، اللاعبين قرروا الإطاحة بطارق يحيي بدلًا من أن يطيح هو بهم، الخسارة من النجوم كانت باستسلام غريب من اللاعبين ولذلك قررنا تغريم كل لاعب شارك في اللقاء 50 ألف جنيه".

مختتمًا "لم يحدث ان خسر سموحة 4 أهداف نهائيًا".