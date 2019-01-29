كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 02:42 صباحاً - افتتاح أول سينما بجدة في السعودية - صور

افتتح الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودية بدر بن حسين الزهراني، مساء اليوم الاثنين، الموقع الأول للسينما في جدة بسوق الردسي مول، بحضور مسؤولين ورجال أعمال وإعلام ومختصين، وتضم ست قاعات صممت بطريقة جيدة ومبتكرة، بينها قاعة للأطفال صممت بطريقة جذابة إضافة إلى شاشات عرض صممت بأعلى درجات الدقة.

كانت إمارة منطقة مكة المكرمة قد أعلنت عن افتتاح خمسة مواقع للسينما في جدة بعضها خلال العام الحالي والآخر في العام المقبل وأشارت إلى تدشين أول عرض تجريبي مساء الاثنين في الردسي مول والذي يحتوي على 12 شاشة عرض، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وسيتمكن عشاق السينما في جدة من دخول دار العرض، ابتداء من الغد بتذاكر دخول لم تحدد "فوكس سينما"، قيمتها حتى الآن أو طريقة الحصول عليها.

وكانت شركة فوكس سينما التابعة لمجموعة ماجد الفطيم قد فازت بالرخصة الثانية لتشغيل دور السينما في المملكة العربية السعودية وأعلنت مسبقًا عن خطتها لاستثمار ملياري ريال في افتتاحها لـ 600 شاشة عرض سينمائي ما يوفر ثلاثة آلاف فرصة عمل على مدى الخمسة أعوام المقبلة.



