كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 02:42 صباحاً - رسمياً - الدحيل القطري يضم مهدي بن عطية

مهدي بن عطية

أعلن يوفنتوس الإيطالي انتقال مدافعه المغربي مهدي بن عطية إلى صفوف الدحيل القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأفاد الموقع الرسمي لليوفي أن الصفقة تمت مقابل 8 مليون يورو بالإضافة إلى مليوني يورو كمتغيرات، ، وسيتم دفع تكاليفها على دفعتين حتى شهر أكتوبر من عام 2019 الحالي.

بن عطية لعب 40 مباراة بقميص يوفنتوس في الدوري الإيطالي و14 في دوري الأبطال بجانب أربع مباريات في الكأس ولقاء وحيد بالسوبر.

يذكر أن صاحب الـ31 عامًا انضم إلى صفوف يوفنتوس في يوليو 2016، ليرحل عن السيدة العجوز بعد قضاء موسمين ونصف توج خلالهم بخمسة ألقاب.