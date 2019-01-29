كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 02:42 صباحاً - إيهاب جلال يُعلن تعاقد المصري مع شيكابالا

شيكابالا

قال إيهاب جلال المدير الفني للمصري، إن ناديه توصل لاتفاق مع محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، للانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف جلال في تصريحات لفضائية "أون سبورت" إنه سيغير مركز شيكابالا في الملعب، ولن يعتمد عليه في مركز الجناح.

وواصل "شيكابالا لاعب مميز، وسنعاعده على إثبات نفسه لناديه الزمالك، لا زال يمتلك الكثير.

وفي ذات السياق أكد أحمد الشملة عضو مجلس إدارة المصري أن صفقة شيكابالا لن تكن الأخيرة للنادي البورسعيدي، وأن هناك صفقتين أخرتين.

وكان الزمالك أعار شيكابالا لفريق أبولون سميرنى اليوناني، قبل أن يقوم الأخير بفسحخ تعاقده والعودة للقلعة البيضاء.