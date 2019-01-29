كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 02:42 صباحاً - بالفيديو.. رايو فايكانو يهزم ألافيس بهدف في الدوري الإسباني

رايو فايكانو

عاد رايو فايكانو بثلاث نقاط ثمينة من معقل مضيفه ديبورتيفو ألافيس، بعد أن فاز عليه بهدف نظيف مساء الإثنين في ختام الجولة الـ21 بدوري الدرجة الأولى الإسباني.

يدين الفريق المدريدي بالفضل في الانتصار الذي تحقق على ملعب (منديزوروتزا) لمهاجمه الشاب راؤول دي توماس، مسجل الهدف الوحيد في الدقيقة 48.

وبعد أن سقط في فخ التعادل في الجولة الماضية بعد 3 انتصارات متتالية، عاد رايو لسكة الانتصارات من جديد ليرفع رصيده لـ23 نقطة يحتل بها المركز الـ17.

إلا أن الفريق العائد للدرجة الأولى هذا الموسم لا يزال داخل دائرة الخطر حيث لا يفصله عنها سوى نقطتين فقط.

على الجانب الآخر، سقط الفريق الباسكي في فخ الخسارة الثانية على التوالي، السابعة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة ويأتي خامسا.

ويبتعد ألافيس بفارق 4 نقاط فقط عن دخول المربع الذهبي.