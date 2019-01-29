كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 02:42 صباحاً - الكالتشيو - جنوى يستعيد الإنتصارات بثلاثية في إمبولي

جنوى

عاد جنوى لدرب الانتصارات في الدوري الإيطالي، بعد أن حقق فوزا كبيرا خارج الديار، على مضيفه إمبولي (1-3) مساء اليوم الإثنين في ختام الجولة الـ21 من عمر المسابقة.

وعلى ملعب (كارلو كاستيلاني) أنهى الضيوف الشوط الأول بأفضلية الهدف الذي سجله المهاجم الإيفواري الشاب كريستيان كواميه.

وفي الشوط الثاني، أدرك جيوفاني دي لورينزو التعادل لإمبولي في الدقيقة 63.

ولكن رد الضيوف لم يتأخر سوى 7 دقائق بهدف التقدم من جديد الذي حمل توقيع المهاجم الصربي دانكو لازوفيتش، قبل أن يؤمن المهاجم البراجواياني الشاب أنطونيو سانابريا الانتصار سريعا بالهدف الثالث بعدها بثلاث دقائق.

وبهذا يعود جنوى لاستعادة نغمة الفوز بعد 3 جولات ليرتفع رصيد الفريق لـ23 نقطة في المركز الـ13.

بينما ظل رصيد إمبولي عند 17 نقطة يقبع بها في المركز الـ17، ولا يفصله عن منطقة الهبوط سوى 3 نقاط فقط.