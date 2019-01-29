كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 29 يناير 2019 02:42 صباحاً - عاجل: القبض على طبيب أسنان هتك عرض مريضة فى غير تخصصه

أمرت نيابة مركز فرشوط شمال محافظة قنا بحبس طبيب أسنان يدعى «مصطفى. م» 4 أيام على ذمة التحقيق وذلك لتوقيعه الكشف على امرأة فى غير تخصصه، بعدما أوهمها أن آلم أسنانها ناتجة عن وجود التهابات بالمبيض، كما وجهت النيابة فى التحقيق تهمة «هتك عرض».

تلقى اللواء مجدي القاضي إخطارًا، يفيد قيام مواطن بتحرير محضر ضد طبيب أسنان يتهمه بتوقيع كشف نساء لزوجته التى توجهت لعيادته، حيث أوهمها بأن أسباب آلام الأسنان التى تعانى منها وجود التهابات فى المبيض، وأجرى الكشف عليها.