"كل ما تضحك تنام".. فتاة تعاني من مرض نادر يجعلها تشعر بالنعاس بعد الضحك

عانت فتاة بريطانية من حالة صحية نادرة تؤدي إلى شعورها بالإرهاق والنعاس كلما ضحكت، لذلك تجنبت الفتاة الظهور في الأماكن العامة كي لا تتعرض للمواقف المحرجة.

وحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فسر بعض الأطباء حالة الشابة إن الضحك قد يستهلك الكثير من الطاقة، ويؤدي إلى توقف الدماغ لفترة وجيزة ما يؤدي إلى الشعور بالنعاس المفرط وهما من أهم أعراض مرض "هيبيرسومنيا" الذي تعاني منه الشابة.

ويمكن معالجة هذه الحالة باستخدام المنشطات ومضادات الاكتئاب، إضافة إلى دواء "أوكسيبات الصوديوم"، الذي يساعد المرضى على النوم خلال الليل، وينصح المصابون بهذه الحالة بأخذ غفوة قصيرة أثناء النهار، وتهيئة جو مناسب للنوم ليلًا.

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