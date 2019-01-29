الامارات | «أفينيو البوابة».. احتفاء بالإبداع والمشهد الحضاري في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أفينيو البوابة».. احتفاء بالإبداع والمشهد الحضاري في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي ومركز دبي المالي العالمي، عن إطلاق حزمة جديدة من المشروعات والمبادرات المُصممة لدعم الشركات الناشئة والمواهب الشابة ونشر إبداعاتهم على أوسع نطاق، وذلك في أعقاب توقيع الطرفين مذكرة تفاهم بغرض تعزيز التعاون، خلال المرحلة المقبلة، وتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز المشهد الإبداعي في الإمارة مع تطابق توجهات الجانبين في الاحتفاء بالإبداع، ومنحه المساحة اللازمة كأحد المقومات الأساسية للمشهد الحضاري الثري في دبي.

جاء ذلك خلال افتتاح مشروع «أفينيو البوابة» في مركز دبي المالي العالمي، بحضور المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، ولفيف من الشخصيات العامة والمعنيين بمجالي الفنون وريادة الأعمال والإعلاميين.

دعم رواد الأعمال

وأعرب عيسى كاظم عن ترحيبه بالتعاون المستمر والبناء مع «براند دبي»، في تقديم أفكار تدعم عملية التطوير المستمرة في دبي، ضمن أبعادها المختلفة لاسيما في شقيها الإبداعي والاقتصادي، وقال: «يندرج تطوير المواهب الإماراتية القادرة على دعم المسيرة الوطنية للتنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري في صميم رؤية الإمارات 2021. وانطلاقاً من قناعتنا الراسخة بهذه الرؤية ودورنا المنوط بنا لتحقيقها، يواصل مركز دبي المالي العالمي التزامه برفد الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المبدعين بخدمات وتسهيلات فريدة من نوعها، من شأنها أن تضعهم في المسار الصحيح الذي يمكنهم من الازدهار والنمو».

وأضاف كاظم: «يوفر مركز دبي المالي العالمي مجتمعاً مزدهراً وحيوياً وبيئة داعمة للابتكار، ومساحات تجزئة ذات أسعار تنافسية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات وتطلعات الشركات الناشئة ورواد الأعمال المبدعين. ونحن واثقون أن هذه المبادرة غير المسبوقة ستمكن المواهب ورواد الأعمال الواعدين من الشباب الإماراتي من تحقيق الازدهار في أفينيو البوابة، والمجتمع الأوسع الذي يحتضنه المركز».

تعزيز البيئة الإبداعية

وقالت منى المرّي إن هذا التعاون البناء، وما يشمله من مبادرات جديدة، يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية التي ينوي الطرفان من خلالها الإسهام في تعزيز البيئة الفنية والإبداعية في المدينة، ورفدها بالعناصر الكفيلة بنموها وتطورها بالشكل الذي يعكس حرص دبي على دعم المواهب الشابة، واحتضان الأفكار الإبداعية والمبادرات المبتكرة والخلاقة، مشيدة بالدور المهم لمركز دبي المالي العالمي ومبادراته المتنوعة في دعم الأنشطة والبرامج ذات الطابع الإبداعي.

وأضافت المري: «يسعدنا وبالشراكة مع مركز دبي المالي العالمي الإعلان عن المعرض الفني المفتوح (ون مايل)، ضمن (أفينيو البوابة) ليُشكّل منصة إبداعية توفر للفن والفنانين مساحة أرحب للتواصل مع الجمهور والتفاعل مع الاتجاهات الفنية العالمية، وتبادل الخبرات مع مجموعة كبيرة من الفنانين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، مع الاستفادة من المكانة المتميزة التي رسخّها المركز على مدار الأعوام الماضية، كوجهة لا تعنى فقط بالمال والأعمال لكنها تهتم كذلك ببناء رصيد من أعمال كبار الفنانين العالميين. ومن خلال المعرض المفتوح الأكبر من نوعه في دبي على امتداد نحو 1.6 كيلومتر، ستكون هناك مساحة كبيرة تقدم للجمهور مزيجاً من إبداعات الفنانين الواعدين، وكذلك كبار الفنانين من دولة الإمارات ومختلف دول العالم».

مسابقة أفينيو البوابة

علاوة على المعرض المفتوح، ستتضافر جهود «براند دبي» مع مركز دبي المالي العالمي، في إطلاق المرحلة الثانية من مسابقة «أفينيو البوابة»، التي أطلق المركز مرحلتها الأولى العام الماضي، بهدف استقطاب المواهب والعلامات التجارية المحلية من جميع أنحاء الدولة، وتمكينهم من تأسيس أعمالهم في «أفينيو البوابة»، حيث يأتي التعاون في إطلاق المرحلة الثانية من المسابقة متوافقاً مع أهداف مبادرة «بكل فخر من دبي»، التي أطلقها براند دبي كذلك العام الماضي، بهدف تحفيز وتشجيع مشروعات ريادة الأعمال التي اختار أصحابها إطلاقها من دبي، وتوفير سبل الدعم لها للظهور اللازم الذي يساعدها على توسيع دائرة فرص النمو والتطور المتاحة لها.

ويعد هذا التعاون المشترك امتداداً لجهود «براند دبي»، ومركز دبي المالي العالمي، الرامية إلى دعم المواهب الإماراتية الشابة، حيث سيتم اختيار 10 شركات ضمن مبادرة «بكل فخر من دبي»، ومنحها مزايا استثنائية، تشمل منح الشركات الفائزة قيمة إيجارية مخفضة ورسوم تأسيس مُيسّرة، فضلاً عن توفير الدعم الإعلامي اللازم للتعريف بهذه الشركات، وما تقدمه من أفكار ومنتجات مبدعة.

عنوان للإبداع

منطقة «أفينيو البوابة» مقامة على مساحة كبيرة، تصل إلى 660 ألف قدم مربعة، وعلى امتداد 880 متراً، وهي حلقة وصل تربط بين جميع المباني الموجودة بمركز دبي المالي العالمي، في مستوى البوديوم والمستويات الأرضية. واعتباراً من يناير 2019، أصبحت «أفينيو البوابة» لا تتيح فقط سهولة التنقل من «ماربل ووك» في «حي البوابة» إلى كل من فندق «ريتز كارلتون» و«الفتان كارنسي هاوس»، لكنها أيضاً أضحت وجهة فريدة من نوعها للتسوق والترفيه والثقافة والفنون، تلبي مختلف متطلبات أنماط الحياة العصرية لمجتمع المركز المتنامي، والذي يصل عدد العاملين في مؤسساته وشركاته إلى أكثر من 20 ألف موظف، في حين سيتم الإعلان عن ممرات مشاة أخرى، خلال الأشهر المقبلة.

إضافة استثنائية

يُشكل مشروع «أفينيو البوابة» إضافة استثنائية للبنية التحتية المتطورة في المركز، ومعلماً أساسياً من معالم دبي الحضارية، كونه يقدم مقاربة متفردة، انطلاقاً من جوهره كحي مالي، يقدم لمرتاديه وجهة متكاملة بأسلوب عصري، ستحتضن أكثر من 200 مطعم ومتجر تجزئة وخيارات ترفيهية متعددة.

عوامل نموّ

يدعم التعاون المشترك بين «براند دبي»، ومركز دبي المالي العالمي، أهدافاً عدة، تتمحور حول إثراء المشهد الإبداعي ورفده بعوامل النمو، بما يسهم في نشر السعادة بين سكان الإمارة، وذلك اعتماداً على الخبرة الطويلة التي يحظى بها الطرفان، بهدف إبراز البعد الإنساني والإبداعي في مسيرة النمو، التي شهدتها دبي خلال الأعوام والعقود الماضية، كونه إحدى الخصائص المميزة لهذه المدينة، التي لا ترضى عن الإبداع بديلاً.

• «ون مايل» المعرض المفتوح الأكبر من نوعه في دبي.

• المبادرة ستمكن المواهب والواعدين من الشباب الإماراتي تحقيق الازدهار.

• 10 شركات ناشئة، ضمن مبادرة «بكل فخر من دبي». ستمنح تسهيلات ورسوم ميسرة.

عيسى كاظم:

• «تطوير المواهب المحلية، القادرة على دعم المسيرة الوطنية، يأتي في صميم رؤية الإمارات 2021».

منى المرّي:

• «التعاون يهدف لفتح آفاق جديدة أمام المواهب الشابة، واحتضان الأفكار الإبداعية والمبادرات المبتكرة».