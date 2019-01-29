الامارات | الشرطة الروسية تستعيد «القرم» وسارقها

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الروسية تستعيد «القرم» وسارقها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لحظة توقيف سارق لوحة أرخيب كوينجي. عن روسيا اليوم

استعادت الشرطة الروسية لوحة «القرم» المشهورة، للفنان الروسي أرخيب كوينجي، بعد سرقتها من معرض في موسكو، أول من أمس، كما ألقت القبض على السارق. ونسبت وكالة «تاس» إلى إيرينا فولك، وهي متحدثة باسم وزارة الشؤون الداخلية الروسية، قولها إن رجلاً يبلغ من العمر 31 عاماً، أخبر الشرطة بالمكان الذي خبأ فيه اللوحة.

ورسم كوينجي، الفنان الروسي الراحل، ذا الأصول اليونانية، اللوحة المسروقة، عام 1908، وصور فيها بفرشاته جبلاً في شبه جزيرة القرم. وسرقت اللوحة من معرض تريتياكوف الفني في موسكو. وكانت لوحة «بستان بيرش»، التي رسمها كوينجي عام 1881، بيعت في مزاد لسوذبي بأكثر من ثلاثة ملايين دولار في 2008.