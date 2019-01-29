الامارات | «طيران الإمارات للآداب» يستضيف نساء غيَّرن العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات للآداب» يستضيف نساء غيَّرن العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفي مهرجان طيران الإمارات للآداب، في نسخته المقبلة، بالنساء اللواتي غيَّرن التاريخ، وتمكنّ بشجاعتهن وطموحاتهن من تحقيق النجاح الباهر في مجالات عدة، من السياسة والعلوم إلى الأعمال التجارية.

ويستضيف المهرجان الذي يقام في الفترة من الأول إلى التاسع من مارس المقبل، مديرة اتصال حملة هيلاري كلينتون الرئاسية لعام 2016، جنيفر بالميري، التي تعمل لتمكين قادة المستقبل، وزيلدا لا غرانج، وهي إفريقية بيضاء نشأت في بيئة تدعم نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، وأصبحت سكرتيرة نيلسون مانديلا الخاصة. وزينب سلبي المولودة في العراق، التي تأثرت حياتها بتجربة المعايشة المباشرة للحرب، وقامت بتأسيس منظمة «نساء من أجل نساء العالم»، حيث عملت مع النساء الناجيات من الحرب، وقد اختارتها مجلة «People» من بين 25 سيدة غيّرن العالم.

أمّا المذيعة والصحافية سو نيلسون، ففي جعبتها حكايات مذهلة عن والي فونك، واحدة من النساء الرائدات في مجال السفر إلى الفضاء، شاركت في برنامج ميركوري 13، وتفوقت على رواد الفضاء الذكور في اختبارات التحمل. وإضافة إلى جلسات حول النساء المؤثرات المخصصة للكبار، تتحدث كيت بانكهورست، مؤلفة كتاب «نساء عظيمات غيّرن العالم»، وكتاب «نساء عظيمات صنعن التاريخ» في رحلة عبر الزمن، لاستكشاف القصص، والإنجازات ومغامرات النساء، على مر التاريخ.

وفي المحور نفسه، تقدم دانا البلوشي، التي تبلغ من العمر 12 عاماً، كتابها «13 امرأة عربية ملهمة»، وسيستمع الأطفال لقصص النساء من الماضي والحاضر، من دانا البلوشي، أصغر رائدة فضاء إماراتية، التي تسعى للوصول إلى النجوم.

«صباح الخير سيد مانديلا»

لم تتوقع زيلدا لا غرانج، التي نشأت في جنوب إفريقيا المعزولة، أن تتغير حياتها. وتقدم غرانج في «جلسة صباح الخير سيد مانديلا»، إشادة بمانديلا، وتروي عنه حكايات استثنائية، فقد تغيّرت حياتها تماماً بسببه.