الامارات | إنجاز 82% من أعمال بناء مكتبة محمد بن راشد

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 82% من أعمال بناء مكتبة محمد بن راشد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي إنجاز 82% من أعمال بناء مكتبة محمد بن راشد، التي تقع على خور دبي بمنطقة الجداف، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 66 ألف متر مربع.

وقال مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، أمس، إنه «يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من إنجاز ما تبقى من الأعمال في المشروع، وفق أعلى المعايير وأكثرها كفاءة، وبقيمة بلغت مليار درهم»، مشيراً إلى أن ما تبقى هو الأعمال الداخلية والديكور، لافتاً إلى أن الإنجاز سينتهي هذا العام بجميع تفاصيله الدقيقة.

وأكد الهاجري أن مكتبة محمد بن راشد تعدّ من أبرز المشروعات التي ستسهم في تعزيز مكانة دبي على المستوى الثقافي والأدبي، وستكون إحدى الوجهات الثقافية والسياحية الجديدة القادمة في دبي».

وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أرادها أن تكون محوراً تدور حوله كل المنجزات والأفكار الحضارية، التي تحملها الرؤية الإماراتية لغدٍ عربي أفضل، وتحجز مكاناً للعرب بين الأمم المتنافسة على صناعة المستقبل».

وستضم المكتبة عند الانتهاء منها ثماني مكتبات متخصصة، وتحوي نحو مليون كتاب مطبوع، وإلكتروني، وسمعي، ويشمل المشروع كلاً من المبنى الرئيس الذي يتكوّن من سرداب وطابق أرضي وسبعة طوابق علوية، إضافة إلى مختبر رقمي ومختبر المحافظة على الكتب، وتجميع ومعالجة وإدارة المواد، ومختبر التحويل الرقمي، ومركز المعلومات والمكتبة العامة، ومكتبة الدوريات، ومكتبة الأطفال، وأنشطة أخرى تسهم في توسيع إدراك الأطفال وتشجيعهم على القراءة، ومكتبة الأطالس والخرائط، ومكتبة الإعلام والفنون والمنشورات السمعية والبصرية، وخدمات الإنترنت، ومكتبة الشباب وغرف الدراسة، وغرف الاجتماعات والمؤتمرات، ومكتبة المجموعات الخاصة.