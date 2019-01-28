كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:37 مساءً - ريم أحمد تحتفل بعيد زواجها الأول بهذة الطريقة



شرت الفنانة ريم أحمد صورة من زفافها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تحيى ذكرى زواجها الأولى. علقت ريم أحمد قائلة : "زوجي، أول سنة". يُذكر أن الفنان الصاعد طه خليفة احتفل في 29 يناير 2018 بزفافه على الفنانة ريم أحمد في حضور نجوم الفن.

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