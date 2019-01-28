كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:37 مساءً - الفنانة نادي خيري تنتهي من تصوير فيلم "دماغ شيطان"

انتهت الفنانة الشابة نادية خيري من تصوير فيلم دماغ شيطان، المقرر أن يتم طرحه فى دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

يشارك في بطولة العمل كل من رانيا يوسف وباسم سمرة، سلوى خطاب، عمرو عابد، والفيلم من تأليف عمرو الدالى وإخراج كريم اسماعيل وانتاج أحمد عبد الباسط .

وتدور أحداث العمل حول الأحوال الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير.