كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:37 مساءً - "حجازى": مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم

معتز عوض

قال السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقده مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن جميع جهود الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية تتضافر من أجل تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القناة الأولى المصرية"، مساء الأحد أن حقوق الإنسان في مصر مرتبطة بحقوق الوطن والمواطن والحفاظ على الدولة القومية، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهود كبيرة لتوفير السكن الملائم للمواطن وتقوم بتفعيل المبادرات للحفاظ على صحة المصري، فضلًا عن تطوير التعليم.

ولفت إلى أن "الشراكة الاستراتيجية" التي تم التوقيع عليها بين مصر وفرنسا وتأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تاريخ العلاقات المصرية- الفرنسية انعكست التقدير المتبادل بين البلدين.

ونوه إلى أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم وتقود معركة البناء في الدولة في نفس الوقت، موضحًا أنه لولا تصدي مصر للإرهاب لذهب إلى أوروبا.

وأكد أن دعم الرئيس الفرنسي وقادة العالم لاقتصاديات التنمية في دول المنطقة هو ركيزة لمواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتوفير حياة كريمة لمواطني المنطقة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته صباح اليوم بقصر الاتحادية الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وقرينته، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وأعقب ذلك عقد لقاء قمة ثنائي تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.