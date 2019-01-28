كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:37 مساءً - النقل: توقيع اتفاقية مع فرنسا لربط الـ"مترو" بمطار القاهرة بقيمة 336 مليون يورو

معتز عوض

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه تم توقيع اتفاقية مع الجانب الفرنسي لربط الخط الثالث لمترو الأنفاق بمطار القاهرة، بقيمة 336 مليون يورو بالإضافة إلى الاستثمارات التي ستضعها مصر بحوالي 4 مليار جنيه، أي حوالي 10 مليار جنيه.

وأوضح "عرفات"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، أن المشروع سينتهي في خلال 3 سنوات.

وأضاف أنه تم توقيع اتفاق آخر مع فرنسا لرفع مستوى الآمان وتطوير الأنظمة بالسكك الحديدية خلال الفترة المقبلة، متابعًا: "نتعاون مع فرنسا لتطوير خطوط السكة الحديد الأكثر كثافة".

وتابع وزير النقل،: "وصول عدد جديد من جرارات القطارات قبل نهاية العام الحالي".

وانطلقت فعاليات منتدى الاستثمار المصري الفرنسي، الذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية، بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، إلى مصر.