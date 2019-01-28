كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:37 مساءً - غدًا.. عرض فيلم "احنا المصريين الارمن" بنادي سينما الثلاثاء



يعرض"نادي سينما الثلاثاء" الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور "خالد عبد الجليل" مستشار وزير الثقافة للسينما بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتوره هبه يوسف والمراكز الأجنبية بمصر والسفارات فيلم" احنا المصريين الارمن" للمخرج "وحيد صبحي". وذلك غدآ الثلاثاء الموافق ٢٩ يناير في تمام السادسة مساء بقاعة المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي ١١ شجره الدر الزمالك. وتدور حداث الفيلم حول قصصًا قصيرة لعدد من أعضاء الجالية اﻷرمينية في مصر. كما تناول عرضا لسماحة الشعب المصري في التعامل مع الجاليات اﻷخرى، واحتضانها للجالية اﻷرمينية والسماح لهم بالعيش في وسط اﻷحياء المصرية. وعقب عرض الفيلم تقام ندوه يديرها الناقد السينمائى "أحمد نبوي " للنقاش مع الجمهور حول الفيلم. الدعوه عامه للجمهور ومحبي السينما لحضور النادي. يذكر أن نادي سينما الثلاثاء القادم يقام الثلاثاء الموافق ٥ فبراير.

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