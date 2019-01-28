كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:37 مساءً - غادة والي: تكثيف الدورات التدريبية للعاملين بالحكومة لرفع كفائتهم

غادة والي تشهد تخريج دفعة جديدة من قيادات الصف الثاني بالوزارة

شهدت غادة والي وزيرة التصامن الاجتماعي تخريج دفعة من موظفي الوزارة ويبلغ عددهم ١٢٠ من الحاصلين على برنامج تدريب وإعداد قيادات الصف الثاني بالوزارة والذي تم بالتعاون مع شركة IBM بناء على بروتوكول تم توقيعه بين وزارة التضامن والشركة.

وأكدت والي أن الخطة المستقبلية للحكومة تشهد تكثيف للدورات التدريبية للعاملين من أجل رفع كفائتهم ليتولوا قيادة العمل مستقبلاً.

وأوضحت والي أن الفترة الماضية شهدت تعاون مثمر مع شركة IBM وهي شريك أساسي ووفقاً لما ذكرته والي فإن مجالات التعاون شملت تقديم برامج تدريبية للشباب وبرامج للعاملين بدور الأيتام فى مجال نظم المعلومات ، أيضاً برامج متخصصة لمكاتب التأهيل تتعلق بالميكنة وتحديث آليات العمل.

وقالت نيفين قباج نائب وزير التضامن الاجتماعى إنه قد تم اختيار الحاصلين على هذا البرنامج بناء على اختبارات ومقابلات شخصية، حيث تم اختيار ٨٠ من موظفي الوزارة وفرت لهم شركة IBM مُدربين مؤهلين ومحتوى تدريبي متميز يهدف إلى تأهيل مجموعة من شباب الوزارة قادر على القيادة في المستقبل، وقد تم تدريبهم على عدة مهارات منها مهارات التواصل ومهارة إدارة الوقت وحل المشكلات وإدارة التغيير ومهارات القيادة بالاضافة الى برنامج كيفية فض المنازعات.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تخريج دفعة من شباب الوزارة الحاصلين على هذا البرنامج بعد اتمامه فى المرحلة الاولى من البروتوكول الموقع ، حيث تم اختيار ٦٠ فرد، ٤٠ منهم حصلوا على برنامج متقدم وهو التدريب على القيادة بموثيقية وقيادة التغيير وقيادة الابتكارقد تم تخريجهم اليوم ايضاً.