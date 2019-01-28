كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:37 مساءً - في ذكري وفاته.. معلومات لاتعرفها عن الفنان عبد الحفيظ التطاوي

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان عبدالحفيظ التطاوي، والذى يعد واحدًا من أبرز الفنانين فى مصر والوطن العربي، وقد أدى عشقه للفن إلى تركه مهنة المحاماة والتفرع للتمثيل.

ومن أبرز أعمال الراحل على هامش السيرة، ساعة ولدى الهدى، عيلة الدغرى، هى وهو، جمهورية زفتى، الفدان الأخير، برج الحظ، الوحش، مفتش مباحث، البركان وغيرها من الأعمال.

وقد تزوج الفنان عبد الحفيظ التطاوى مرة واحدة وأنجب ابنة واحدة الوزيرة السابقة نوال التطاوي، والتي تولت وزارة التعاون الدولي في حكومة عاطف عبيد.