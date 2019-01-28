كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:37 مساءً - تعرف علي .. إيرادات فيلم "١٢٢ " ...أمس

بلغت إيرادات فيلم "122"،355 ألف ليلة أمس الأحد ,بينما استطاع الفيلم أن يحقق إجمالى إيرادات 15 مليون ونصف.

وتدور أحداث فيلم 122 فى إطار تشويقى حول قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهم الظروف الحياة إلى الدخول فى عالم من العمليات المشبوهة، لكنهما يصابان بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدأ مواجهة عدد من المشكلات والصعوبات.

الفيلم يقوم ببطولته الفنان طارق لطفي، أمينة خليل، أحمد الفيشاوى، أحمد داوود، محمد لطفى، وأسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري، وإنتاج سيف العريبى.