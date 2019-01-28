كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:37 مساءً - الناظر: تناول جرعة زائدة من المضاد الحيوي يؤدي إلى نزيف في المخ.

معتز عوض

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن الرياح المحملة بالأتربة تؤدي لمشاكل كبيرة جدًا، خاصة لمرضى الحساسية، وعلى المواطنين الذي يعانون من أمراض الحساسية وكبار السن عدم الخروج من المنزل عند وجود رياح محملة بالأتربة.

وتابع "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن هناك ضرورة لإرتداء "ماسك" عند وجود رياح محملة بالأتربة، مضيفًا أن البعض يختلط عليه الأمر بين البرد والحساسية، خاصة أن الأعراض متشابهة، وعلاج كلًا منهما مختلف.

وأضاف أن هناك ضرورة للإكثار من شرب السوائل الدافئة مع الرياح المحملة بالأتربة مثل القرفة، وأكل الموالح مثل البرتقال، والليمون، وتناول عسل نحل، لزيادة المناعة ومقاومة البرد.

وأشار إلى أن الحديث على عدم تناول السمك والبيض عند الإصابة بالبرد "تخاريف"، لافتًا إلى أن المريض ممنوع من تناول هذه الأطعمة في حال اصابته بالبرد وليس الحساسية.

وناشد المواطنين بعدم تناول أي مضاد حيوي دون استشارة الطبيب، خاصة أن تناول جرعة زائدة من المضاد الحيوي قد يؤدي إلى نزيف في المخ.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.