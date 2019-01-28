كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:37 مساءً - ميسي يُغازل ذات الأذنين: دوري الأبطال اللقب الأروع

ميسي

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اسطورة نادي برشلونة الإسباني لمغازلة بطولة دوري أبطال اوروبا مجدداً وذلك خلال تصريحات صحفية حيث وضع النجم الأرجنتيني بطولة دوري ابطال اوروبا كهدف أكبر للنادي الكتالوني هذا الموسم.

ويستهدف ميسي قيادة برشلونة لانهاء حالة الفشل الأوروبية التي لازمت الفريق طيلة الثلاث سنوات الماضية حينما قاد البلوغرانا للفوز بالبطولة في عام 2014 على حساب نادي يوفنتوس الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخ العملاق الكتالوني.

وأكد ميسي خلال تصريحاته بأنه وباقي زملائه سيبذلون قصارى جهدهم من أجل التتويج بالبطولة الأوروبية هذا الموسم واعادتها مجدداً لملعب كامب نو حيث سبق وأن وعد الجماهير بتحقيق البطولة خلال حديثه للمشجعين مطلع هذا الموسم.

ومر على وعد ميسي للجماهير خمسة أشهر ومازال اللاعب يكافح من أجل قيادة برشلونة للتتويج بالبطولة بعدما ودع البلوغرانا منافسات البطولة القارية الأكبر في العالم من الدور ربع النهائي بأخر ثلاث نسخ.

وخلال تصريحات صحفية اعترف ميسي بشغفه ببطولة دوري أبطال أوروبا حيث قال: "دوري الأبطال هو شيء فريد أجمل بطولة شاركت بها منافسة مختلفة عن غيرها نرغب جميعاً في التتويج بها هذا الموسم".

وتابع: "في كل عام هناك رغبة قوية بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا كما أوضحنا بداية هذا الموسم هي دائماً بطولة خاصة لما تعنيه لنا وسوف نعود بالتأكيد للفوز بها".

وفي حالة نجاح نادي برشلونة بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا سينجح ميسي في حمل 5 كؤوس أوروبية طوال تاريخه بالنادي الكتالوني وهو ما يراه اللاعب شيئاً رائعاً بالنسبة له.