كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:37 مساءً - تأجيل جلسة المحاكمة بين نيمار وبرشلونة

نيمار

قررت محكمة العدل في كتالونيا، تأجيل جلسة المحاكمة بين البرازيلي نيمار دا سيلفا ونادي برشلونةالإسباني.

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية أنه كان من المقرر عقد الجلسة يوم 31 يناير الجاري لكن تم تأجيلها إلى يوم 21 مارس المقبل.

وترجح بعض التقارير أن السبب يعود إلى أنهم لم يتمكنوا من الاستشهاد رسميًا بناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، في القضية.

وتعود القضية إلى خلاف على قسط التجديد بين البارسا ونيمار، حيث يريد البرازيلي الحصول على مكافأة تجديد عقده البالغة 26 مليون يورو.

ورفض البارسا دفع تلك المكافأة بعدما كسر باريس سان جيرمان، الشرط الجزائي بعقد نيمار مع برشلونة والمقدر بـ222 مليون يورو، وضمه في صيف 2017.

ويطالب البرازيلي، بالحصول على 26 مليون يورو بالإضافة إلى فائدة 10٪ ، بينما يطلب البارسا من اللاعب تعويضه بـ 75 مليون يورو بسبب خرقه للعقد.