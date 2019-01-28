كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:37 مساءً - الأهلي يكشف حجم إصابة «رمضان» وعلي معلول

رمضان صبحي

أكد الدكتور خالد محمود، طبيب النادي الأهلي، أن رمضان صبحي، صانع ألعاب الفريق اشتكى من الإجهاد في العضلة الأمامية، أدت لخروجه من مباراة وادي دجلة، ببطولة الدوري الممتاز.

وأشار طبيب الأهلي، إلى أن التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، تعرض لكدمة في الكتف خلال المباراة.

كما أوضح أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق، سيخضع لفحص طبي، خلال الساعات القادمة.