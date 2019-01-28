كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:37 مساءً - أسواق الجملة ستشهد تطويرًا بعد اتفاقية مصر وفرنسا

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين إنه تم توقيع اتفاقية مع الشركة التي تدير أسواق الجملة في باريس، للعمل على تطوير المناطق اللوجستية والأسواق وسلاسل الإمداد وتدريب الكوادر اللازمة على ذلك، موضحًا أنه تم توقيع اتفاقية أخرى تفصيلية بدعم فني في إطار أسواق الجملة.

أضاف مصيلحي خلال حواره إلى برنامج "مال وأعمال" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على قناة إكسترا نيوز، أنه كان يجب الاستعانة بالجانب الفرنسي في هذا المجال وذلك لأن فرنسا هي رقم 1 بأوروبا في مجال إدارة الأسواق، مقدمًا الشكر إلى فرنسا على توقيع هذه الاتفاقيات.

لفت إلى أن الاتفاقيات تعتبر منحة تقدر بمليون يورو وتشمل دعم فني وتدريب العمالة في هذا المقام، متابعًا أن مصر تتعاون مع فرنسا لتطوير البنية التحتية الخاصة بالتجارة الداخلية.

أكد وزير التموين أن مصر كانت تعاني من عدم وجود مناطق لوجيستية والشاهد على ذلك هو عملية نقل القمح، ولكن هناك الآن قرابة 3 مليون طن سعة تخزين صوامع، موضحًا أن تطوير المناطق اللوجيستية يسهل من عملية النقل والتوزيع بين المحافظات.

تابع أن الجميع كان يشكو من الأسعار وعدم انضباط جودة المنتج مع ارتفاع التكلفة في النقل والتخزين، ولهذا كان من المهم وضع خطة طويلة المدى أو استراتيجية لبناء البنية الأساسية للتجارة الداخلية وهي تتمثل في ثلاث أو أربع مكونات أساسية.