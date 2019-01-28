كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:37 مساءً - أحمد موسى: "البرادعي يعاني من إسهال تويتات "

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا يوجد معتقلين في السجون مصر، مؤكدا أن السجناء بمصر يقضون عقوبتهم وفقا لقرارات القضاء.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «لماذا لم تخرج منظمات دولية تدين تعامل الشرطة الفرنسية بعنف مع المتظاهرين».

وأضاف موسى «أعلم أن محمد البرادعي زعلان بعد ردود الرئيس السيسي القوية في المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي ويعاني من إسهال تويتات»، معلقاً «نسيت لما شتمت كل مؤيديك ومن حولك، ووصفتهم بالمرتزقة، بلدنا تسير في الطريق الصحيح، ابعدوا عنها».