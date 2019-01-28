كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:37 مساءً - مواجهة ناريية بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في كأس إنجلترا

كأس الإتحاد الإنجليزي

أجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، منذ قليل، قرعة منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. وأسفرت القرعة عن مواجهة ساخنة بين فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي. مانشستر يونايتد تأهل على حساب فريق آرسنال بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في حين جاء تأهل تشيلسي بعد فوزه على فريق شيفيلد وينزداي بثلاثة أهداف دون رد. وجاءت النتائج الأخرى للقرعة كما يلي: بريستول سيتي - شروزبري / وولفرهامبتون. ويمبلدون – ميلوول. ميدلزبره / نيوبورت - مانشستر سيتي. دونكاستر – كريستال بالاس. سوانزي سيتي - بارنيت / برينتفورد. بورتسموث / كوينز بارك رينجرز – واتفورد. برايتون / وست بروميتش ألبيون- ديربي كاونتي.

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