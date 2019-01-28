كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:37 مساءً - إصابة ياسر إبراهيم في مباراة الأهلي مع وادي دجلة

ياسر إبراهيم

تعرض اللاعب ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي لإصابة خلال مواجهة فريقه مع وادي دجلة التي تقام مساء اليوم الأثنين على ملعب بتروسبورت.

إصابة إبراهيم جاءت في الدقيقة 32 من اللقاء، بعدما اشتكى من ألام في العضلة الضامة، ليخرج من الملعب في تبديل أول.

ودخل سعد الدين سمير إلى الملعب بدلًا من ياسر إبراهيم الذي فضل الجهاز الطبي للأهلي عدم استكماله للمواجهة.

وفاز الأهلي على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

ويعاني الأهلي من إصابات عدة خلال الأسابيع الماضية، مما يؤدي إلى غياب عدد كبير من لاعبيه عن المباريات.