كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 11:37 مساءً - الحياة تعود لمدينة سبها بعد نجاح الجيش فى القضاء على الارهابيين

نجح الجيش الليبي، بعد أقل من أسبوعين على إطلاق معركة الجنوب، في "إعادة الحياة" إلى سبها، قبل أن تختار الحكومة المؤقتة، اليوم الاثنين، توجيه رسائل داخلية وخارجية من وسط المدينة.

وزيارة وفد رفيع حكومي المستوى مدينة سبها الرئيسية بالجنوب، تؤكد عزم الحكومة المؤقتة، ومن خلفها الجيش الوطني الليبي، دحر الجماعات المتشددة من كافة مناطق البلاد بهدف إعادة الاستقرار.

وخلال زيارة وفد الحكومة، المنبثقة عن البرلمان الشرعي المعترف به دوليا، أجرى وزير الداخلية ووكيلا وزارتي الصحة والعدل لقاءات مع مسؤولين محليين في بلدية سبها.

وتشير هذه الزيارة أيضا إلى إصرار الحكومة المؤقتة على حماية ثروات البلاد، فتحرير سبها يعد أمرا جوهريا لتأمين حقول النفط في جنوب البلاد، وهو أحد الأهداف المعلنة لحملة الجيش الوطني الليبي.

كما تحمل هذه الزيارة رسائل إلى طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، التي فشلت في فرض الأمن في مناطق كان من المفترض أن تكون تحت حمايتها، لكنها تخلت عنها لصالح الميليشيات.

وكانت سبها تخضع اسميا لسيطرة حكومة طرابلس لكن تديرها في الواقع ميليشيات، قبل أن يشن الجيش الوطني الذي ينسق مع الحكومة المؤقتة والبرلمان حملته لدحر الإرهاب في الجنوب.