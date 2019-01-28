طفلة سعودية تثير الجدل برقصها في مهرجان.. والرد الرسمي: حركة تمثيلية

أثار رقص طفلة صغيرة لا تتجاوز الـ10 أعوام، خلال فعاليات افتتاح مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة 2019، بالسعودية، ردود فعل واسعة متابينة بين مؤيد للرقص ومعارض له.

وقال معلقون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن تلك الرقصات التي أدتها الفتاة تخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي، وكان من بينها ما جاء على تويتر، "رمي الحجاب لم يكن من فراغ .. فاللهم من أراد بناتنا ونساءنا بسوء فأشغله بنفسه"، وقال تعليق آخر: "رمي النقاب متفق شكله عليها مستحيل تكون من راسها تصلح هذي الحركة حركة كبيرة في معناها حسبي الله على من هي فكرته".

ومن جانبها، أصدرت أمانة الأحساء بيانا صحفيا للرد على تلك الانتقادات التي طالت الطفلة الصغيرة، وقال البيان الصحفي الصادر عن الإحساء الشرقية، "إشارة إلى ما تم تداوله من تفسير خاطئ جانب الصواب حول إحدى الفقرات التمثيلية في عرض تقديمي لقصيدة (نجمة عرب) المُنشدة، ضمن فقرات حفل افتتاح مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة 2019، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية".

وأكمل: "ولبيان ذلك وتوضيحه، نؤكد أن ما ذهب إليه البعض من تفسيرات خاطئة وتتهم المهرجان بإشاعة ما يخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي الكريم، منافٍ للصحة، وأن ما تم عرضه لا يتعدى أن يكون حركة تمثيلية تعبيرية تحاكي الأبيات الشعرية التي تُعبر عن الفرح العارم بتسجيل الأحساء ضمن قائمة التراث العالمي والشكر الكبير لأمير المنطقة نظير ما قدمه في خدمة الأحساء والوطن".

وأضاف البيان: "تلك الحركة التعبيرية هي بالأصل من التعبيرات التراثية القديمة وليست مختلقة حديثًا، وتُعبر عن طلب الفزعة والنخوة، وكذلك الفرح الكبير، مبينة أن "التي أدت هذه الحركة التمثيلية التعبيرية طفلة في عمر الزهور، ومن خلال الأبيات التالية يتضح أن ما قامت بأدائه الطفلة هو كما أوضحناه سابقًا، وليس كما يتم تداوله بشكل خاطئ".

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