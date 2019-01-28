بالفيديو والصور| حفل زفاف يتحول لكارثة.. 16 قتيلا و30 مصابا

أقيم مساء أمس في بيرو، حفل زفاف كبير تحول إلى كارثة، حيث كان يستضيف الفندق الحفل الذي راح ضحيته 16 شخصا، وأصيب 30 آخرين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات وصور من مكان الزفاف، بعد انهيار جدار من الفندق على المدعوين الذين كانوا يرقصون احتفالا بالعرس.

ومن جانبه، قال جورج شافيز، رئيس الدفاع المدني في بيرو، موضحا تفاصيل ما حدث، إن عشرات الأشخاص كانوا يرقصون خلال الحفل وحوصروا أسفل الجدار المنهار بفندق "الهمبرا" الواقع في مدينة "أبانكاي"، جنوب بيرو.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحف محلية، أن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الحادث، أسفل الجدار، ونجحت الإسعاف في إنقاذ 30 آخرين علقوا تحت الأنقاض، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

​