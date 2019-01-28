بالصور| من "تاج محل" إلى "أبو سمبل".. لحظات رومانسية جمعت ماكرون وزوجته

حالة من الرومانسية والحب وثقتها الصور التي جمعت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون، خلال زيارته الرسمية التي يجريها حاليًا في مصر.

ففي إطار الجولة السياحية التي يجريها الرئيس الفرنسي ماكرون مع زوجته بريجيت، وزارا خلالها معبد أبو سمبل في محافظة أسوان، أظهرت الصور التي التقطتها عدسات المصورين حالة الحب التي جمعت بين الطرفين، حيث أمسكت "بريجيت" بيد زوجها الرئيس الفرنسي "ماكرون" طوال الوقت، بالإضافة إلى احتمائها به في بعض اللقطات.

لم تكن هذه أولى اللقطات التي أوضحت حالة الرومانسية التي تجمع بينهما، حيث ظهر الرئيس الفرنسي برفقة زوجته في زيارات ومناسبات سابقة، ورصد "هن" بعضًا من هذه اللقطات:

1- في ضريح تاج محل.. ماكرون يخلد حبه مع "بريجيت":

خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون برفقة زوجته إلى الهند، خلال شهر مارس 2018، أمضيا الكثير من الأوقات الرومانسية في ضريح تاج محل الشهير جنوب نيودلهي الهندية.

وتعتبر زيارة ماكرون وبريجيت، تخليد لقصة الحب التي نشأت بينهما، حيث ارتبط "تاج محل" بحادثة عشق شهيرة، بين الإمبراطور شاه جهان وزوجته ممتاز محل.

2- فعاليات يوم التراث في أوروبا تشهد على رومانسية ماكرون مع زوجته:

وخلال فعاليات يوم التراث في أوروبا التي أقيمت في شهر سبتمبر من العام الماضي، زار الرئيس الفرنسي وزوجته عددا من الأماكن التاريخية.

وظهر الثنائي في لحظات رومانسية جمعت بينهما، حيث كانا يمشيان سويًا وتلامست أيديهما في حنان.

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