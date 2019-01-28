عقب إثارتها للجدل.. رانيا يوسف تروج لبرنامجها الجديد: "المزيد عن رانيا"

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن إعلان برنامج جديد يتناول المزيد عن حياتها الشخصية، ويحمل اسم "المزيد عن رانيا".

وجاء إعلان رانيا يوسف عن البرنامج من خلال حسابها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت الإعلان الترويجي الذي ذكر "قريبًا.. انتظروا رانيا يوسف بشكل مختلف تكشف تفاصيل حياتها في برنامج المزيد عن رانيا".

وتابع الإعلان: "يذاع البرنامج كل يوم خميس في الساعة الثامنة"، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

وكان الجدل أثير من جديد حول الفنانة رانيا يوسف، عقب تداول نشطاء مقطع فيديو إباحي، قالوا إنه للفنانة رانيا يوسف.

وأوضحت "يوسف" في مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن "هناك موقعا إلكترونيا غير رسمي يبث من تركيا قرر الزج باسمها على فيديو فاضح، رغم أنها لم تظهر به، وأن الفتاة التي يرددون أنها هي لا تشبهها على الإطلاق، ولكنهم قرروا كتابة اسمها لزيادة عدد زوار موقعهم".

وتابعت: "اسمي أصبح يدرج في أي مصيبة وأنا وأطفالي ندفع الثمن، حاولت أفتح الفيديو لم أعرف، وأصبحنا ملطشة، وكل يوم الصبح نصحى على خبر سيئ".

وأكدت رانيا يوسف أنها تحدثت مع نقابة الممثلين المصرية، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل المسيئين لها، وستطلب غلق الموقع لأنه غير مصرح به.

وواصلت منفعلة: "لا بد من محاسبة أي شخص سينقل من هذا الموقع".

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