منى هلا تكشف معنى "التاتو" على كتفها: "بيقول حكم"

نشرت الفنانة منى هلا، صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كشفت عن معنى "التاتو" الموجود على كتفها.

والصورة التي نشرتها "هلا" هي للمطرب العالمي فريدي ميركوري، وهو يقول جملة مقتبسة من إحدى أغنياته، "i sometimes wish i'd never been at all"، أي "أحيانا أتمنى ألا أكون ولدت من الأساس".

وكتبت منى في تعليقها على الصورة، "آه والله يا سيد الناس ده أنا حتى كتبتها على كتفي"، وأكملت كلامها: "فريدي كان بيقول حكم ألف رحمة ونور على روحك".

وتفاعل متابعو منى هلا معها عبر التعليقات والإعجابات.

