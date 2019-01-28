بالفيديو| رد فعل "طفل البلكونة" على سؤال ريهام سعيد: "بتحب مامتك؟"

زارت الإعلامية ريهام سعيد، "طفل البلكونة" وأسرته، في منزله الموجود بمدينة السادس من أكتوبر، وأجرت لقاء تليفزيونيا معه، وأجاب عن بعض أسئلتها عبر برنامجها "صبايا الخير"، المذاع على فضائية "الحياة".

وجهت ريهام للطفل سؤالا: "بتحب مامتك؟.. طيب تعرف هي عملت معاك كدة ليه وزقتك من الشباك"، ومن جانبه رد الطفل عليها قائلا، "معرفش معرفش"، فيما بدا عليه الخوف والرهبة من الموقف الذي وضع فيه، واستمر في الابتعاد عن "المايك"، الذي حاصره بسؤال آخر.

فقالت له ريهام: "إنت ليه وقفت جنبها في النيابة ومزعلتش منها؟"، ليرد عليها الطفل: "معرفش"، وتسأله مرة أخرى: "مبتحبش مامتك؟"، فيرد عليها الطفل: "لا مبحبهاش".

ويُظهر الفيديو الذي انتشر بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي لـ"طفل البلكونة"، ولم يستغرق دقيقة وبضع ثوانِ، لحظة بكاء وصراخ الطفل قائلا: "أنا خايف هقع، طب هدور على المفتاح"، دون أي رد فعل من السيدة التي استمرت في محاولة دفعه لتسلق الشرفة.

وحاول بعض الجيران الذي التقط أحدهم الفيديو وقف ما يحدث خوفا على الطفل، وقال أحدهم: "يا ست حرام عليكي بتعملي إيه؟ الواد هيقع"، فيما قالت سيدة أخرى: "الواد هيقع على دماغه.. حاجة صعبة قوى"، دون أي رد فعل من السيدة، لتتقدم إدارة نجدة الطفل للمجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، للتحقيق في الفيديو.

جدير بالذكر أن نيابة أكتوبر أول، قررت إخلاء سبيل صاحبة الواقعة بضمان محل إقامتها، مراعاة لظروف الأسرة بعد تعهدها بعدم التعرض لابنها، وعمل مراقبة مجتمعية من قبل وزارة التضامن تقدم شهرياً عن الطفل وحالته، وتسليم الطفل إلى والده.

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