نجلاء بدر تتحدى صقيع يناير بصورة جريئة مع زوجها على الشاطئ

نشرت الفنانة نجلاء بدر، صورة جديدة لها برفقة زوجها، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك لتحديث "الكافر" الخاص بها.

ظهرت نجلاء وهي محتضنة زوجها، وأوضحت الصورة ظهرها فقط، حيث كانت مرتدية نظارة شمس، وكانت على شاطئ البحر، فيما لم تظهر بأي ملابس، متحدية برد يناير، وظهر شعرها الأسود القصير، مع خلفية زرقاء للبحر.

وتفاعل أصدقاء ومتابعو نجلاء معها عبر الإعجابات والتعليقات، وجاء من بينها، "بسم الله ماشاء الله الله يسعدكم حبيبتي"، وقال حساب آخر، "ترجعي بالسلامة باذن الله"، و"ربنا يحفظكم ويبارك لكم في ايامكم وتبقي علي طول ان شاء الله سعادة".

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