بالصور| ريم أحمد تحتفل بعيد زواجها الأول.. ومتابعوها: "يا بنت ونيس فين الحشمة؟"

نشرت الفنانة ريم أحمد، والشهيرة بـ"هدى بنت ونيس"، صورا لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصحبة زوجها طه خليفة، لتحتفل معه بعيد زواجها الأول.

وظهرت ريم في صور الزفاف، وهي مرتدية الفستان الأبيض، وزوجها يحتضنها، وكتبت تعليقا على الصور، "عدت سنة، زوج وزوجة.. عيد زواجنا".

وانهالت التعليقات على ريم تبارك لها على ذكرى زواجها، وذلك عبر الإعجابات والتعليقات، ومن بينها، "كل سنة وأنتم دايمين مع بعض وربنا يخليكم لبعض"، وقال آخر: "هو البرنامج بتاعك وقف مفيش نونو"، و"يا بنت ونيس فين الحشمة".

وكانت ريم أحمد قد احتفلت بزفافها العام الماضي، على الممثل الشاب طه خليفة، في أحد فنادق القاهرة، في حفل حضره معظم "عائلة ونيس"، وعدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.

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