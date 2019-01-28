كيف تختار نظارة تتناسب مع شكل وجهك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يعد اختيار النظارة المناسبة التي تلائم شكل وجهك ليس بالأمر السهل، فالوجه هو أكثر المناطق التي ينظر إليها الآخرون، وعادة ما يقع الرجال في حيرة عند شراء النظارات، إذ يلعب الوجه دوراً أساسياً في قرار الشراء، كما أن هناك نظارات عديدة، ما يجعل اختيار النظارة التي تتماشى مع وجهك أمرًا ليس سهلًا.

ومن خلال هذه النصائح يمكن اختيار النظارة المناسبة لكل وجه، وفق ما نشره موقع "ديلي ستار".

-الوجه الدائري

إنه الوجه الذي يتساوى فيه الطول مع عرض الوجه، وخدود ممتلئة واسعة، وذقن صغير، كما يتسم بحواف مستديرة غير بارزة.

إذاً عليك، أن تختار النظارات المربعة أي ذات الزوايا الهندسية الحادة، أي تلك التي تبرز الوجه أفقياً، إذاً النظارة ذات الإطار العلوي السميك ستساعد وجهك للحصول على المزيد من الطول.

كما يمكنك أن تختار النظارات المستطيلة، فهي تقلل من عرض الوجه، وتعطيه الكثير من الأبعاد. فكلتا النظارتين ستضيف زوايا إلى وجهك الدائري.

أما النظارات التي لا تناسب وجهك الدائري فهي الإطارات الصغيرة، لأنها تزيد من استدارة وجهك.

- الوجه المستطيل

إنه الوجه الذي يكون طوله أكبر من عرضه بشكل ظاهر، وكذلك تتميز الجبهة والأنف بالطول، وتكون عظام الخد مرتفعة.

فالنظارة المناسبة لهذا الوجه، هي تلك التي تحمل العدسات الواسعة، كما أن الجسر الذي يصل العدستين يجب أن يكون عريضاً، هذا الأمر يزيد من عرض وجهك.

كما أنك تستطيع أن تختار النظارات الدائرية أو البيضاوية، هذه الأشكال سوف تساعدك على التخفيف من حدة طول الوجه، وعليك أن تختار إطاراً كبيراً ليغطي أكبر مساحة من وجهك، كما أنها تجعل وجهك يبدو أكثر نعومة، أما النظارات غير المناسبة، فهي ذات الإطارات الصغيرة؛ إذ إنها تزيد من طول الوجه.

- الوجه الصغير

إذا كان وجهك صغيراً، فينبغي أن ترتدي نظارة صغيرة لأن عملية ارتداء نظارة بحجم كبير، سوف تجعل ملامح وجهك تختفي تماماً خلف النظارة.

- الوجه على شكل قلب

وفي حال كان شكل الوجه بشكل القلب، فهنا ينصح بارتداء النظارات ذات الأُطر الضخمة والمقوسة تحديداً إلى أعلى، والابتعاد عن النظارات ذات الأطر الرقيقة والمستديرة لأنها تبرز الوجه بشكل أكثر نعومة.