سلسلة فنادق ويخت بـ5 ملايين ومليارات في الخير.. لماذا وصفوا بيل جيتس بالبخيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

استطاع أن يكون ثروة طائلة ويضع نفسه وسط أغنياء العالم وهو مازال شابًا صغيرًا عمره 31 عامًا، إذ أصبح رجل الأعمال الشهير "بيل جيتس" في سنوات قليلة أغنى رجل في عالم بثروة تقدر بـ93 مليار دولار، حتى جاء العملاق الأقوى، ومؤسس شركة أمازون "جيف بيزوس" لينتزع منه اللقب في عام 2018 ويتربع على عرش ملوك الأغنياء بثروة تقدر بـ150 مليار دولار.

ومع كل هذه الثروات الطائلة التي يمتلكها عدد قليل من الرجال، يتساءل الكثيرون في أي شىء ينفق الأغنياء أموالهم الكثيرة؟ في حال أخذنا "جيتس" مثالاً، حسب تقرير نشره موقع "Business insider"، فإنه ينفق ثروته في كثير من الأعمال الخيرية.

إذ بلغت قيمة تبرعاته حتى اليوم حوالي 35.8 مليار دولار، ولا يملك حاليًا سوى 2.3% من شركة "ميكروسوفت" التي أسسها، وهو ما يمثل 13% من ثروته، بالإضافة إلى 2% من أسهم شركة " ريموند" التي تبني هوائيات تساعد الأقمار الصناعية على الاتصال مع أي جسم متحرك.

إلى جانب إنه أنشأ مؤسسة خيرية مع زوجته، حملت اسميهما معًا "بيل وميليندا جيتس" وهي واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية في العالم، وتمتلك أصولاً تزيد عن 50 مليار دولار، وقد تبرعت بـ40 مليار دولار لمبادرات تعليمية وصحية في العالم على مدار السنوات القليلة الماضية.

ومقابل أعماله الخيرية الكثيرة، أنفق جيتس بسخاء على أمور أخرى مثل سباقات السرعة التي وصفها بأنها "تساعده على تصفية ذهنه".

كما جمع "جيتس" على مر السنوات سيارات فاخرة مثل "فيراري" 348 و"جاجوار إكس جي" 6، ضمن أسطول سيارات كبير يضم 23 مركبة.

ومن السيارات الفاخرة إلى الطائرات، اشترى "جيتس" سنة 1997 طائرة بلغ ثمنها 21 مليون دولار، كما أشارت تقارير إعلامية إلى استئجاره مؤخرًا يختًا بـ5 ملايين دولار لقضاء إجازة عائلية في البحر الأبيض المتوسط، وفق ما نشره موقع "يورونيوز".

وهذه أملاكه العقارية، والتي تثير الدهشة، بحسب الموقع هو "محفظة جيتس العقارية":

- يملك "جيتس" ما يقارب نصف سلسلة فنادق "فورسيزونز هولدينجز"، إضافة إلى حصصه في "تشارلز أوتيل"في كامبريدج وماساشوسيتس.

- في العام 2003 اشترى مزرعة بقيمة 9 ملايين دولار في "وايومنج" كانت في السابق ملكًا لبافالو بيل.

- في العام 2013 اشترى مزرعة مساحتها 4.5 فدانات في جنوب فلوريدا مقابل 8.7 مليون دولار.

- في العام 2016 تصدر عناوين الصحف لشراء ثلاثة من العقارات المجاورة مقابل 18 مليون دولار.

- أنفق جيتس 18 مليون دولار على مزرعة للخيول في جنوب كاليفورنيا.

رغم كل ذلك ترددت أقوال عن كون "جيتس" رجلًا بخيلًا لأنه متواضع في مصاريفه على ملابسه الشخصية، إذ يرتدي ساعة رخيصة، ويأكل باستمرار وجبات المطاعم السريعة.

كما تشير تقارير إلى تخصيصه 10 ملايين دولار لكل طفل من أبنائه الثلاثة، أي أن كل واحد سينال 1.1 % فقط من ثروة والدهم، لاعتقاد "جيتس" بأن عليهم أن "ينجحوا ويبنوا أنفسهم بالاعتماد على ذاتهم فقط".