"متخليهوش يزعل".. 10 نصائح بسيطة لتوفير مساحة لزوجك في دولاب الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

"هو الراجل مننا من حقه كام ضلفة (درفة) في دولاب علشان أن هصور قتيل إنهاردة؟".. تدوينة عبر موقع "فيسبوك" لشاب يسأل بطريقة كوميدية عن حقوقه في الحصول على جزء معقول من دولاب غرفة النوم مع زوجته. والتدوينة التي لم يمر عليها نحو 48 ساعة لاقت تفاعلًا كبيرًا بين الأزواج المصريين الذين عبّروا أيضًا عن مشكلتهم التي واجهوها، موضحين أنهم يعانون نفس الشيئ، حيث جاءت التعليقات ساخرة وأخرى تنتقد الزواج وتذكر عيوبه.

لذلك يقدم "الخليج 365" 10 نصائح بسيطة لتنظيم دولاب ملابسك مع زواجك، وفقًا لموقعي "شونر فونين" الألماني، و"lifehacker" المختص بشؤون المنزل:

1- حددي احتياجاتك اليومية: تتمثل الخطوة الأولى في ترتيب خزانة الملابس في تحديد الأشياء التي ترتديها بصفة يومية، فإذا كنت تميلين للتنورات والفساتين فاجعليها دائما في أقرب مكان يمكنك الوصول إليه، وضعي السراويل المصنوعة من القماش أو الجينز في الأدراج السفلية لخزانة الملابس.

2- تخلصي من القديم: ترتيب خزانة الملابس يحتاج إلى شجاعة تتمثل في التخلص من كل القطع التي لم تقومي بارتدائها منذ العام الماضي، فهذا يعطي مساحة أكبر يمكن الاستفادة منها.

3- معايير للترتيب: يمكن لكل شخص اختيار معيار معين لترتيب الملابس تبعا له، كاللون مثلا أو نوعية الملابس أو فصول السنة.

4- إضاءة مناسبة: إذا كانت خزانة الملابس كبيرة فيمكن الاستعانة بتقنيات إضاءة بسيطة لإنارة الأماكن المظلمة في الخزانة، فمعظم الناس يرتدون الأشياء التي يسهل الوصول إليها في حين ينسوا الملابس الموجودة في الأرفف العلوية المظلمة على سبيل المثال.

5- صور للأحذية: الأرفف المخصصة للأحذية ليست عملية في بعض الأوقات، لذا يمكن تصوير كل حذاء ووضعه في صندوق بسيط من الكرتون مع لصق صورة الحذاء على الكرتون من الخارج وبالتالي تبقى الأحذية بعيدة عن الأتربة ويمكن الوصول إليها بسهولة في نفس الوقت.

6- ربطة العنق: غالبا ما يصعب العثور على مكان مناسب للإيشاربات وربطات العنق في خزانة الملابس، لذا يفضل استخدام الشماعات التي يمكن لصقتها على أبواب خزانة الملابس من الداخل.

7- افرزي الملابس ما بين البلوفرات و"التيشيرات" وقمصان وبيجامات وغيرها من الملابس، وطوي كل فئة على بعضها.

8- البلوفرات يمكن وضعها بشكل رأسي بجوار بعضها، بدلًا من الشكل الأفقي حتى لا تأخذ حيزًا كبيرًا من الرف أو الدرج.

9- وضع الملابس الأقل ارتداءً في الخلف، والملابس الأكثر استخدامًا في الأمام.

10- استغل كل المساحات الممكنة مهما كانت صغيرة داخل الدولاب بشكل مثالي، من أرفف وأدراج وشماعات.