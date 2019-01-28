كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - شاهد - السيسي وماكرون يتفقدان العاصمة الإدارية الجديدة



تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون العاصمة الإدارية الجديدة.



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