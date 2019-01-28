كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - "طاقة عربية" ترعى مبادرة "سيدات يقدن المستقبل" لإعداد الكوادر النسائية

باكينام كفافي - العضو المنتدب لمجموعة شركات طاقة عربية

البشاير:

أعربت مجموعة شركات طاقة عربية عن سعادتها بدعم مبادرة "سيدات يقدن المستقبل" والتي أطلقها البنك المركزي المصري والمعهد المصرفي المصري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنتدى الخمسين، وهي المبادرة التي تعد الأولى من نوعها لتأهيل قيادات نسائية شابة على القيادة، عبر منهج عملي يقدمه نخبة من القيادات النسائية، وذلك في إطار إهتمام الدولة والقيادة السياسية بتأهيل المراة المصرية على القيادة خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق أعربت باكينام كفافي - العضو المنتدب لمجموعة شركات طاقة عربية- عن سعادتها برعاية الشركة لتلك المبادرة التي تسهم بشكل إيجابي لتنامي الدور الحيوي للمرأة مع تنامي وتعافي الاقتصاد المصري بمختلف القطاعات الاقتصادية، وقالت "لقد أصبحنا نرى نساء يتقلدن مناصب قيادية أعتدنا أن يتقلدها الرجال ولكن المرأة تثبت جدارتها وقدرتها على العطاء والإسهام البناء كشريك للرجل."

ويهدف برنامج "سيدات تقود المستقبل" إلى تطبيق نظام إرشادي يوفر محتوى تدريب متكامل يستهدف تعريف المراة على مفاهيم القيادة المتقدمة، عبر مرافقة السيدات المؤهلات للبرنامج لعضوات "منتدى الخمسين" سيدة الاكثر تأثيرًا في الإقتصاد المصري واللاتي يشغلن مناصب قيادية رفيعة المستوى، وشركة طاقة لديها العديد من القيادات النسائية المكرمة ضمن قائمة الخمسين عبر السنوات الماضية من بينهم السيدة باكينام كفافي، والسيدة هالة أبو بكر العضو المنتدب للشئون المالية لشركة طاقة جاس ورئيس مجلس إدارة شركة سيتي جاس - إحدى شركات المجموعة.

يذكر أن مجموعة طاقة عربية تعد واحدة من الشركات الوطنية العاملة فى مجال توزيع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية والمنطقة العربية بخبرة تزيد عن 22 عاما في مجال الاستثمار وتشغيل البنية التحتية للطاقة ويتضمن ذلك: توصيل وتوزيع الغاز، توليد الكهرباء، تصميم وإنشاء شبكات الغاز، توزيع وتسويق المنتجات البترولية.