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كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - طبيبة مصرية تحصد المركز الأول بكلية الطب في بلغاريا
احتفت سفارة مصر في العاصمة البلغارية صوفيا بالطبيبة المصرية إيمان أيمن أنيس، التي تخرجت هذا العام من كلية طب صوفيا ميديكال بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف لتحتل المرتبة الأولى علي دفعتها.
وأشارت السفارة إلى حصول إيمان على المركز الأول على دفعتها هى سابقة هي الأولي من نوعها منذ ثلاثين عاما كطالبة أجنبية، متمنية لها النجاح في حياتها العملية والدراسية واستمرار النجاح كواجهة مشرفة للشباب المصري بالخارج.
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