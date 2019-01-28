كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - كلمة أصر رئيس مجلس النواب على حذفها اليوم .. وله كل الحق

تسبب أحد أعضاء مجلس النواب، في غضب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بالجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين.

وانفعل عبد العال بشدة حين تحدث أحد النواب قائلًا: نحن سكان الصحراء، فقاطعه عبد العال بالقول: "مصر هي مصر بحدودها المعروفة دوليا، أنا لا أُقسِّم مصر إطلاقا، أهل بدو وأهل مدن وأهل صحراء، وأنا أسكن في منطقة حدودية".

ودعا عبد العال لحذف عبارة النائب من المضبطة، قائلا: "هذه الكلمة يجب أن تحذف من المضبطة، ولن أقبل هذه الكلمة داخل القاعة".

وعاد رئيس البرلمان لمخاطبة النائب بالقول: "لا تتكلم في هذه النقطة إطلاقا.. مش عاوز أي واحد يقول أنا من الحتة الفلانية إطلاقا، الجميع مصريين، ونقطة على السطر".