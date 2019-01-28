كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - إحباط محاولة تهريب 124 عملة معدنية بمطار برج لعرب

نجحت مباحث مطار برج العرب فى إحباط محاولة تهريب 124 عملة معدنية يشتبه فى "أثريتها " إلى خارج البلاد .

كان قسم مباحث مطار برج العرب ، تمكن من ضبط الراكب : محمد.أ. ع - 38 عاما - مدير حسابات بإحدى الشركات خارج البلاد - ومقيم المنتزه في الإسكندرية، لدى إنها إجراءات سفره ، متجها إلى إحدى الدول الأجنبية وبحوزته 124 قطعة عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام ، يشتبه في "أثريتها " كان يخفيها داخل حقائبه .

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

ويأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم التهريب بكافة أشكالها.