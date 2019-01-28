كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - المصرف العراقي للتجارة ينال جائزة أفضل مصرف بالعراق لعام 2019

أعلن المصرف العراقي للتجارة عن فوزه بجائزة "أفضل مصرف تجاري في العراق لعام 2019" خلال حفل توزيع جوائز مجلة جلوبال فاينانس العالمية في العاصمة البريطانية لندن، وذلك لمساهمته الكبيرة والمستمرة في نمو الاقتصاد العراقي، وأدائه المالي القوي خلال العام الماضي وقوة ميزانيته العمومية، إضافة إلى التحسن الذي طرأ على رأس المال والسيولة واستقرار جودته الائتمانية.

تسلم فيصل الهيمص، رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة جائزة مجلة جلوبال فاينانس خلال مراسم حفل الجوائز العالمية

وجاء تكريم المصرف العراقي للتجارة تقديراً لمكانته المتميزة كمؤسسة رائدة في مجال العمليات المصرفية في العراق، ولأن نتائج الاختيارات جاءت طبقا للدراسات والتحليلات والمشاورات من جانب نخبة من أبرز المدراء التنفيذيين والمحللين الماليين وخبراء القطاع المصرفي حول العالم. كما حظي المصرف بالإشادة من مجلة جلوبال فاينانس لالتزامه بتقديم خدمات مصرفية متميزة والنطاق الواسع الذي يغطيه المصرف دولياً، فضلاً عن خدمة العملاء والأسعار التنافسية بالإضافة إلى التقنيات المصرفية المبتكرة التي يوفرها باستمرار.

وفي معرض تعليقه، قال فيصل الهيمص، رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة الذي تسلم الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز: "يعد حصولنا على هذه الجائزة المرموقة بمثابة اعتراف آخر بإنجازاتنا الكبيرة الهادفة إلى تنمية الاقتصاد المحلي، وتأتي نتيجة جهودنا الحثيثة لتقديم أفضل الخدمات المالية في العراق وباقي أنحاء المنطقة والتي نفخر بتقديمها باستمرار."

وأوضح خلال كلمته أن فوز المصرف بهذه الجائزة إنما يؤكد مجدداً على ارتفاع مستوى المصداقية للمصرف على الصعيد الدولي والتي اكتسبها خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة دخوله في عدة اتفاقيات استراتيجية مع مؤسسات مالية عالمية.

وأضاف بقوله: "يدعم المصرف العراقي للتجارة حركة التبادل التجاري بين العراق وبقية أنحاء العالم. ولذلك نحن حريصون على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع شركائنا الاستراتيجيين من أجل تقديم حلول تمويل تجاري مخصصة للعملاء."

وأكد في ختام كلمته على أهمية الأداء المالي القوي للمصرف العراقي للتجارة وسعيه للاستمرار بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للارتقاء بمكانته الدولية قائلاً: "شكل تواجدنا في الشرق الأوسط إلى جانب العلاقات الإستراتيجية الجديدة خطوة مهمة في جذب المزيد من الاستثمارات إلى العراق، والتي ستظل بدورها مصدراً للثقة في استراتيجية المصرف طويلة الأجل، مع التركيز على الارتقاء بخدمات الصيرفة الحديثة وتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي للعراق."

تجدر الإشارة إلى أن المصرف العراقي للتجارة قد نجح بتحقيق إنجازات كبيرة منذ افتتاحه عام 2003، ومازال يلعب دوراً أساسياً ومؤثراً في مسيرة التنمية في العراق. ويرتبط نجاح البنك بشكل مباشر باستقرار وازدهار العراق من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية والتي تؤثر بشكل إيجابي في المجتمع العراقي.

ويؤدي المصرف دوراً بالغ الأهمية في تمويل المشاريع وتأمينها باعتباره مؤسسة رائدة وذات موثوقية عالية بين مؤسسات القطاع المصرفي الدولي، وساهم افتتاح المصرف لأول مكتب تمثيلي له خارج العراق في دولة الإمارات عام 2017 في تحقيق المزيد من الانجازات، والتواجد على الصعيد الدولي، واستطاع البنك منذ ذلك الوقت أن يرسخ لعلاقات عمل وتعاون مشتركة مع المصارف الدولية الرائدة والمؤسسات المالية لتمويل مشاريع البنية التحتية والتي تساهم في إعادة إعمار العراق، ومن بين شركائه الاستراتيجيين شركة جنرال إلكتريك وبنك ستاندرد تشارترد وكوميرز وبنك المشرق.