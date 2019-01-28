كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن فتح المركز الثقافى



أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الإثنين ، انه تقرر إعادة فتح المركز الثقافي الامريكي بالقاهرة بعد انتهاء إغلاق الحكومة الفيدرالية. وذكرت السفارة - عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أن المركز الثقافي الأمريكي سيفتح أبوابه مرة أخرى أمام الجمهور اعتبارا من بعد غد الأربعاء. وكانت السفارة قد أعلنت نهاية الشهر الماضي عن إغلاق مركزها الثقافي في ضوء توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي أعلن من خلاله إغلاق الحكومة الفيدرالية فى 24 ديسمبر 2018.

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